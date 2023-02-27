Закаблук Пётр Маркович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Закаблук Марк Ильич
Мать: (Закаблукина) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закаблук Пётр
Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Закаблук) Настасья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Закаблук Кузьма
Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Закаблукова) Ефросинья
Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья
Место жительства
1850
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Смерть
Неизвестно