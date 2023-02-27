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Закаблук Пётр Маркович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Закаблук Марк Ильич

Мать: (Закаблукина) Ефросинья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закаблук Пётр

Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Закаблук) Настасья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Закаблук Кузьма

Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Закаблукова) Ефросинья

Мать ребёнка: (Закаблук) Настасья

Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-18 оп.1 д.354(1850)
Смерть
Неизвестно

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