(Закаблукина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закаблукина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закаблук Марк Ильич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Закаблук Пётр Маркович

Отец ребёнка: Закаблук Марк Ильич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Закаблук Иван Маркович

Отец ребёнка: Закаблук Марк Ильич

Смерть
Неизвестно

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