Закаблуков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Закаблук Марк Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Закаблуков Кондрат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Закаблуков Семён
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Закаблуков Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно