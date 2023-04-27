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Стародубский Yury Patrikeyevich

Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

Около 1384

Дата смерти

Около 1447

Пол

Мужской

Отец

1330 г.р.

Мать

1350 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1384

Отец: Patrikas

Мать: (N) Yelena (Helena)

Барановичи, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
кн. Холмский и Бельзский (1366-1377), Кременецкий (1352-?), Ruhtinas, Pajari, кн. Московский
Рождение ребёнка
Около 1420

Сын: Патрикеев Московский Василий Yurevich

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1447
Москва, город федерального значения Москва

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