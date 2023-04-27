Стародубский Yury Patrikeyevich
Место рождения
Дата рожденияОколо 1384
Дата смертиОколо 1447
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1384
Отец: Patrikas
Мать: (N) Yelena (Helena)
Работа или профессия
Неизвестно
кн. Холмский и Бельзский (1366-1377), Кременецкий (1352-?), Ruhtinas, Pajari, кн. Московский
Рождение ребёнка
Около 1420
Сын: Патрикеев Московский Василий Yurevich
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Смерть
Около 1447