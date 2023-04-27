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Patrikas

Место рождения

Novogrudok

Дата рождения

1330

Дата смерти

?.12.1408

Пол

Мужской

Отец

Около 1338 г.р.

Мать

Около 1380 г.р.

Жена

1350 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1330

Отец: Gediminid Alexander Наримунтович

Мать: wife Alexander

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1377

Жена: (N) Yelena (Helena)

Рождение ребёнка
Около 1384

Сын: Стародубский Yury Patrikeyevich

Мать ребёнка: (N) Yelena (Helena)

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1385

Сын: Александр Патрикеевич

Мать ребёнка: (N) Yelena (Helena)

Смерть
?.12.1408

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