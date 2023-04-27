Patrikas
Место рожденияNovogrudok
Дата рождения1330
Дата смерти?.12.1408
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1330
Отец: Gediminid Alexander Наримунтович
Мать: wife Alexander
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1377
Жена: (N) Yelena (Helena)
Рождение ребёнка
Около 1384
Сын: Стародубский Yury Patrikeyevich
Мать ребёнка: (N) Yelena (Helena)
Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1385
Мать ребёнка: (N) Yelena (Helena)
Смерть
?.12.1408