(N) Yelena (Helena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(N) Yelena (Helena)

Место рождения

Novogrudok

Дата рождения

1350

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1330 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1350

Отец: не указан

Мать: не указана

Novogrudok
Бракосочетание
1377

Муж: Patrikas

Patrikas
Рождение ребёнка
Около 1384

Сын: Стародубский Yury Patrikeyevich

Отец ребёнка: Patrikas

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1385

Сын: Александр Патрикеевич

Отец ребёнка: Patrikas

Великое Княжество Литовское