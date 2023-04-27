(N) Yelena (Helena)
Место рожденияNovogrudok
Дата рождения1350
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1350
Отец: не указан
Мать: не указана
Novogrudok
Бракосочетание
1377
Муж: Patrikas
Patrikas
Рождение ребёнка
Около 1384
Сын: Стародубский Yury Patrikeyevich
Отец ребёнка: Patrikas
Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1385
Отец ребёнка: Patrikas
Великое Княжество Литовское