Холкина (Степанова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкина (Степанова) Марфа Васильевна

Место рождения

Чеганда, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.08.1872

Дата смерти

25.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1872

Отец: Степанов Василий Андриянович

Мать: Степанова (Скосилева) Наталья Никитична

Чеганда, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Чигвинцева (Холкина) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Бракосочетание
19.01.1894

Муж: Холкин Сергей Иванович

жених - Сергей Андреевич Тверитинов) (жених 18, нев 21)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Холкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Коновалова (Холкина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Холкина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Холкин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Холкин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Холкин Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Чигвинцева (Холкина) Устиния Сергеевна

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Холкин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович

Смерть
25.05.1920

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