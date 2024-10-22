Холкина (Степанова) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1872
Дата смерти25.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1872
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Чигвинцева (Холкина) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Бракосочетание
19.01.1894
жених - Сергей Андреевич Тверитинов) (жених 18, нев 21)
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Коновалова (Холкина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Холкина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Холкин Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Чигвинцева (Холкина) Устиния Сергеевна
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1911
Отец ребёнка: Холкин Сергей Иванович
Смерть
25.05.1920