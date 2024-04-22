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Холкин Андрей Сергеевич

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Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911

Отец: Холкин Сергей Иванович

Мать: Холкина Марфа Васильевна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Холкин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Холкин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Холкин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна

Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести
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