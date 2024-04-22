Холкин Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1911
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911
Отец: Холкин Сергей Иванович
Мать: Холкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Холкин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Холкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Холкин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Холкина Пелагея Тарасовна
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести