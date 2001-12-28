Холкина (Гоголева) Пелагея Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холкина (Гоголева) Пелагея Тарасовна

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

30.04.1909

Дата смерти

28.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1909

Отец: Гоголев Тарасий Иванович

Мать: Гоголева (Бердникова) Наталья Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Холкин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Холкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Холкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич

Смерть
28.12.2001

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