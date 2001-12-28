Холкина (Гоголева) Пелагея Тарасовна
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения30.04.1909
Дата смерти28.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1909
Рождение ребёнка
1930
Сын: Холкин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Холкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Холкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Холкин Андрей Сергеевич
Смерть
28.12.2001