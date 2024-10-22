Чигвинцева (Холкина) Устиния Сергеевна
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чигвинцев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигвинцев Александр
Отец ребёнка: Чигвинцев Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990