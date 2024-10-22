Чигвинцева (Холкина) Устиния Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Холкина) Устиния Сергеевна

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Холкин Сергей Иванович

Мать: Холкина (Степанова) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чигвинцев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигвинцев Александр

Отец ребёнка: Чигвинцев Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигвинцев Афанасий Иванович

Смерть
1990

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