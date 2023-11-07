Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна

Место рождения

Зембин, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Райхельсон Лейба

Мать: Райхельсон Инда

Зембин, Борисовский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
До 16 лет работала на Борисовской спичечной фабрике
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Бракосочетание
28.09.1907

Муж: Кисельман Давид Хаимович (Михайлович)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1950
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище, ул. Соревнования 2

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