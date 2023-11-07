Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Райхельсон Лейба
Мать: Райхельсон Инда
Работа или профессия
Неизвестно
До 16 лет работала на Борисовской спичечной фабрике
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Бракосочетание
28.09.1907
Смерть
1950
Причина смерти: пневмония
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище, ул. Соревнования 2