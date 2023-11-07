Райхельсон Лейба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райхельсон Лейба

Место рождения

Зембин, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Зембин, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райхельсон Инда

Работа или профессия
Неизвестно
мелкий торговец
Образование
Неизвестно
Зембин, Борисовский район, Минская область
Хедер
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна

Мать ребёнка: Райхельсон Инда

Зембин, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище

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