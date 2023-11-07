Райхельсон Лейба
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райхельсон Инда
Работа или профессия
Неизвестно
мелкий торговец
Образование
Неизвестно
Хедер
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна
Мать ребёнка: Райхельсон Инда
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище