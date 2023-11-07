Райхельсон Инда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райхельсон Лейба
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна
Отец ребёнка: Райхельсон Лейба
Зембин, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище