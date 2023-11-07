Райхельсон Инда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райхельсон Инда

Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райхельсон Лейба

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кисельман (Райхельсон) Хая-Ривва Леонтьевна

Отец ребёнка: Райхельсон Лейба

Зембин, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Еврейское кладбище

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