Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Федорович

Алексей Федорович

Место рождения

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Федор Иванович

Мать: Аграфена

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федора Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834

Сын: Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.