Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Федор Иванович
Мать: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федора Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834
Сын: Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно