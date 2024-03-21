Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834
Сын: Ефим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно