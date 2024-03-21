Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834

Сын: Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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