Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Пенье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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