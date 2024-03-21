Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно