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von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea of

Место рождения

Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1446

Дата смерти

?.03.1519

Пол

Женский

Отец

1413 г.р.

Мать

Около 1421 г.р.

Муж

1439 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1446

Отец: of Brandenburg Frederick II

Мать: (von Sachsen) Katherina

Работа или профессия
Неизвестно
hertiginna, markgrevinna
Бракосочетание
12.02.1464

Муж: Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V

Рождение ребёнка
01.01.1470

Сын: von Sachsen-Lauenburg Magnus I

Отец ребёнка: Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V

Похороны
19.01.1491
Смерть
?.03.1519

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