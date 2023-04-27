von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea of
Место рожденияBerlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1446
Дата смерти?.03.1519
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1446
Работа или профессия
Неизвестно
hertiginna, markgrevinna
Бракосочетание
12.02.1464
Рождение ребёнка
01.01.1470
Сын: von Sachsen-Lauenburg Magnus I
Отец ребёнка: Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V
Похороны
19.01.1491
Смерть
?.03.1519