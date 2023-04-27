Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V
Место рожденияLauenburg, Schleswig-Holstein Germany
Дата рождения18.07.1439
Дата смерти15.08.1507
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1439
Работа или профессия
Неизвестно
Herzog, Hertig av Sachsen-Lauenburg, Duke 1464-1507
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1464
Рождение ребёнка
01.01.1470
Сын: von Sachsen-Lauenburg Magnus I
Мать ребёнка: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea of
Смерть
15.08.1507
Похороны
1507