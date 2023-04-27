Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Herzog von Sachsen-Lauenberg Johan V

Место рождения

Lauenburg, Schleswig-Holstein Germany

Дата рождения

18.07.1439

Дата смерти

15.08.1507

Пол

Мужской

Отец

Около 1385 г.р.

Мать

Около 1410 г.р.

Жена

1446 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1439

Отец: Herzog von Sachsen In Bernhard Ii

Мать: von Pommern (von Pommern) Adelaide

Работа или профессия
Неизвестно
Herzog, Hertig av Sachsen-Lauenburg, Duke 1464-1507
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1464

Жена: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea of

Рождение ребёнка
01.01.1470

Сын: von Sachsen-Lauenburg Magnus I

Мать ребёнка: von Brandenburg (Hohenzollern) Dorothea of

Смерть
15.08.1507
Похороны
1507

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