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of Brandenburg Frederick II

Место рождения

Tangermünde

Дата рождения

19.11.1413

Дата смерти

10.02.1471

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1413

Отец: Von Hohenzollern Friedrich VI/I

Мать: Kurfürstin Zu Brandenburg Elisabeth

Tangermünde
Бракосочетание
11.06.1441

Жена: Katherina

Рождение ребёнка
1446

Дочь: Von Brandenburg Dorothea of

Мать ребёнка: Katherina

Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
kurfurste 1440-1471
Смерть
10.02.1471
Neustadt an der Aisch
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