of Brandenburg Frederick II
Место рожденияTangermünde
Дата рождения19.11.1413
Дата смерти10.02.1471
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1413
Tangermünde
Бракосочетание
11.06.1441
Жена: Katherina
Рождение ребёнка
1446
Дочь: Von Brandenburg Dorothea of
Мать ребёнка: Katherina
Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
kurfurste 1440-1471
Смерть
10.02.1471
Neustadt an der Aisch