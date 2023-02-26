Цельнова (Бритова) Елена Егорова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бритов Егор Давыдов
Мать: Бритова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цельнов) Анна
Отец ребёнка: Цельнов Прокопий Михайлов
Бракосочетание
07.01.1841
Рождение ребёнка
07.02.1842
Дочь: (Цельнов) Агафия Прокопиева
Отец ребёнка: Цельнов Прокопий Михайлов
Смерть
Неизвестно