Цельнова (Бритова) Елена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цельнова (Бритова) Елена Егорова

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бритов Егор Давыдов

Мать: Бритова Анастасия Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цельнов) Анна

Отец ребёнка: Цельнов Прокопий Михайлов

Бракосочетание
07.01.1841

Муж: Цельнов Прокопий Михайлов

Рождение ребёнка
07.02.1842

Дочь: (Цельнов) Агафия Прокопиева

Отец ребёнка: Цельнов Прокопий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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