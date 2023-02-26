Цельнов Прокопий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цельнов Прокопий Михайлов

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цельнов) Анна

Мать ребёнка: Цельнова (Бритова) Елена Егорова

Место жительства
1839
Бракосочетание
07.01.1841

Жена: Цельнова (Бритова) Елена Егорова

Работа или профессия
1842
мельник
Рождение ребёнка
07.02.1842

Дочь: (Цельнов) Агафия Прокопиева

Мать ребёнка: Цельнова (Бритова) Елена Егорова

Смерть
Неизвестно

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