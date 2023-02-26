Цельнов Прокопий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цельнов) Анна
Мать ребёнка: Цельнова (Бритова) Елена Егорова
Место жительства
1839
Бракосочетание
07.01.1841
Работа или профессия
1842
мельник
Рождение ребёнка
07.02.1842
Дочь: (Цельнов) Агафия Прокопиева
Мать ребёнка: Цельнова (Бритова) Елена Егорова
Смерть
Неизвестно