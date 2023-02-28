Бритов Николай Егоров
Место рождения
Дата рождения08.05.1832
Дата смерти06.02.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1832
Отец: Бритов Егор Давыдов
Мать: Бритова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
25.12.1857
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Рождение ребёнка
31.01.1861
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Матрёна Николаева
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Рождение ребёнка
22.06.1867
Сын: Бритов Иван Николаев
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Бритов Пётр Николаев
Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бритова Ксения Титова
Смерть
06.02.1902
Причина смерти: от паралича