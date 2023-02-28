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Бритов Николай Егоров

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.05.1832

Дата смерти

06.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1832

Отец: Бритов Егор Давыдов

Мать: Бритова Анастасия Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Бритов Василий Николаев

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.01.1861

Сын: Бритов Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Матрёна Николаева

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1867

Сын: Бритов Иван Николаев

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бритов (авилов) Иван мл.

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Бритов Пётр Николаев

Мать ребёнка: Бритова Ксения Титова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритова Ксения Титова

Смерть
06.02.1902
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от паралича
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