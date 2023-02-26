Бритова Ксения Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритова Ксения Титова

Бритова Ксения Титова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Бритов Василий Николаев

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.01.1861

Сын: Бритов Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Матрёна Николаева

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1867

Сын: Бритов Иван Николаев

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бритов (авилов) Иван мл.

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Бритов Пётр Николаев

Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритов Николай Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close