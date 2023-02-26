Бритова Ксения Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1857
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Рождение ребёнка
31.01.1861
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Матрёна Николаева
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Рождение ребёнка
22.06.1867
Сын: Бритов Иван Николаев
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Бритов Пётр Николаев
Отец ребёнка: Бритов Николай Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно