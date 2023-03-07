Хритонова (Бритова) Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Бритов Егор Давыдов
Мать: Бритова Анастасия Ильина
Бракосочетание
01.10.1852
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1853
Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Рождение ребёнка
08.07.1864
Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Рождение ребёнка
03.08.1866
Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1869
Дочь: Матрона Исидорова
Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Рождение ребёнка
15.02.1874
Дочь: Дарья Сидорова
Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Смерть
Неизвестно