Хритонова (Бритова) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритонова (Бритова) Евдокия Егорова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бритов Егор Давыдов

Мать: Бритова Анастасия Ильина

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1852

Муж: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Хритонов Павел Сидоров

Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.07.1864

Сын: Хритонов Сергей Исидоров

Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1866

Сын: Хритонов Максим Исидоров

Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1869

Дочь: Матрона Исидорова

Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1874

Дочь: Дарья Сидорова

Отец ребёнка: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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