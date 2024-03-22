Лесковец (Горобец) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесковец (Горобец) Варвара Григорьевна

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

30.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883 ст.

Отец: Горобец Григорий Михайлович

Мать: Горобец Евгения Ивановна

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Муж: Лесковец Никифор Алексеевич

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Евфимия Никифоровна

Отец ребёнка: Лесковец Никифор Алексеевич

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00131.jpg
Смерть
Неизвестно
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