Лесковец (Горобец) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883 ст.
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Евфимия Никифоровна
Отец ребёнка: Лесковец Никифор Алексеевич
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Смерть
Неизвестно