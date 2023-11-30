Горобец (Ладченко) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобец (Ладченко) Евгения Ивановна

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

05.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1851

Отец: не указан

Мать: Ладченко Домникия Алексеевна

Черныши, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.

Сын: Горобец Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Горобченко Григорий Михайлович

Черныши, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.09.1879

Сын: Воробей Захарий Григорьевич

Отец ребёнка: Горобченко Григорий Михайлович

Черныши, Черкаська область
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500065:
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горобченко Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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