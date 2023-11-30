Горобец (Ладченко) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1851
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.
Сын: Горобец Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Горобченко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1879
Сын: Воробей Захарий Григорьевич
Отец ребёнка: Горобченко Григорий Михайлович
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500065:
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно