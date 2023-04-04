Лесковец Никифор Алексеевич
Место рожденияИгуменский уезд Минской губернии
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Игуменский уезд Минской губернии
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.3016 стр.30
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Евфимия Никифоровна
Мать ребёнка: Лесковец Варвара Григорьевна
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Смерть
Неизвестно