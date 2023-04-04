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Лесковец Никифор Алексеевич

Место рождения

Игуменский уезд Минской губернии

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Игуменский уезд Минской губернии
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.3016 стр.30
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Жена: Лесковец Варвара Григорьевна

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Евфимия Никифоровна

Мать ребёнка: Лесковец Варвара Григорьевна

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00131.jpg
Смерть
Неизвестно
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