деревня Троицк, деревня Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Троицк

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Конторская волость
1019Троицкая, д. (п. уч. Сохатый, 162 дол.), на р. Бирюсе3815013027

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
625999Троицкдеревня55°55'97°33'N-47-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
25636417116д Троицкдеревня
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