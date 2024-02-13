Пятилетов Федор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти08.01.1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Пятилетов Фома
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Пятилетов Федор Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Пятилетов Козьма Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Пятилетов Федор Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Пятилетов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Пятилетов Макар Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна
Смерть
08.01.1778