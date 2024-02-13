Пятилетов Федор Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятилетов Федор Фомич

Пятилетов Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

08.01.1778

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Пятилетов Фома

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Пятилетов Яков Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пятилетов Федор Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Пятилетов Козьма Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Пятилетов Федор Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пятилетов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пятилетов Иван Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Пятилетов Макар Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Смерть
08.01.1778

Мы используем куки для улучшения работы сайта.