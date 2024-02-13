Пятилетов Макар Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Пятилетов Елисей Макарович
Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна
Смерть
1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область