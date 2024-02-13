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Пятилетов Макар Федорович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Пятилетов Федор Фомич

Мать: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пятилетов Елисей Макарович

Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пятилетов Иван Макарович

Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Пятилетов Илья Макарович

Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Пятилетов Илья Макарович

Мать ребёнка: Пятилетова Агафья Никифоровна

Смерть
1804
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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