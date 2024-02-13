Пятилетова Авдотья Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Пятилетов Федор Федорович
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Пятилетов Козьма Федорович
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Пятилетов Федор Федорович
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Пятилетов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Пятилетов Макар Федорович
Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич
Смерть
1780