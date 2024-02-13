Пятилетова Авдотья Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятилетова Авдотья Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Пятилетов Яков Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пятилетов Федор Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Пятилетов Козьма Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Пятилетов Федор Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пятилетов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пятилетов Иван Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Пятилетов Макар Федорович

Отец ребёнка: Пятилетов Федор Фомич

Смерть
1780

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