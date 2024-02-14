Пятилетов Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Пятилетова) Палагея Федоровна
Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Пятилетов Василий Федорович
Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Пятилетова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна
Смерть
1778