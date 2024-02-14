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Пятилетов Федор Федорович

Место рождения

Доново

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Пятилетов Федор Фомич

Мать: Пятилетова Авдотья Клементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятилетова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Пятилетова) Палагея Федоровна

Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пятилетов Егор Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Пятилетов Василий Федорович

Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Пятилетова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Пятилетова Марья Гавриловна

Смерть
1778

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