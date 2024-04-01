Иванова (Головко?) Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Головко? Петр
Сын: Иванов Николай Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Александр Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Ильина (Иванова) Ульяна Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Богунова (Иванова) Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Степанова (Иванова) Зинаида Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Андрей Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Гавриил Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Константин Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Леонид Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович