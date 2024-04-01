Иванова (Головко?) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Головко?) Васса Петровна

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

07.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879

Отец: Головко? Петр

Мать: (Головко) Евдокия Петровна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Бракосочетание
До 1898

Муж: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1898

Сын: Иванов Иосиф Аверьянов

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Алексей Петров Мухин
Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Ильина (Иванова) Ульяна Аверьяновна

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: Богунова (Иванова) Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Иванов Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Степанова (Иванова) Зинаида Аверьяновна

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Иванов Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1911

Дочь: Кубыкина (Иванова) Прасковья Аверьяновна

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Брат отцу Яков Иванович и казачья жена Ирина Стефанова Колкова
Рождение ребёнка
22.?.1913

Сын: Иванов Андрей Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.?.1915

Сын: Иванов Федор Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.04.1921

Сын: Иванов Гавриил Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Иванов Константин Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Иванов Леонид Аверьянович

Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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