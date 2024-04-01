Иванов Александр Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Аверьян Иванович

Мать: Иванова (Головко?) Васса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корж-Поблагуева...-Инякина (Иванов) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.08.1947

Сын: Иванов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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