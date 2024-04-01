Иванов Александр Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корж-Поблагуева...-Инякина (Иванов) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
07.08.1947
Сын: Иванов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Карташова) Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно