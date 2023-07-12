Дворина (Ахрейн) Роза Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1915
Дата смерти25.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915
Отец: Ахрейн Матвей
Мать: Ахрейн Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Дворин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Дворин Григорий Шаевич
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Филатович Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Дворин Григорий Шаевич
Смерть
25.10.1987
Саратов, город Саратов, Саратовская область