Дворина (Ахрейн) Роза Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворина (Ахрейн) Роза Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1915

Дата смерти

25.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915

Отец: Ахрейн Матвей

Мать: Ахрейн Хая Моисеевна

Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Дворин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дворин Григорий Шаевич

Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Филатович Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Дворин Григорий Шаевич

Смерть
25.10.1987
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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