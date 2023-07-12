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Дворин Григорий Шаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1915

Дата смерти

15.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915

Отец: Дворин Шая Израилевич

Мать: Дворина Гося Гиршевна

Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Дворин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Дворина Роза Матвеевна

Рождение ребёнка
28.08.1949

Дочь: Филатович Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Дворина Роза Матвеевна

Смерть
15.11.1978
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