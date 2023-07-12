Дворин Григорий Шаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1915
Дата смерти15.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1915
Отец: Дворин Шая Израилевич
Мать: Дворина Гося Гиршевна
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Дворин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Дворина Роза Матвеевна
Рождение ребёнка
28.08.1949
Дочь: Филатович Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Дворина Роза Матвеевна
Смерть
15.11.1978