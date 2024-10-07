Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гавриил Трофимович
Мать: Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Софья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Петрович
Смерть
Неизвестно