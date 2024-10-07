Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гавриил Трофимович

Мать: Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Софья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Петрович

Смерть
Неизвестно

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