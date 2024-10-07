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Гавриил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Трофим Ерофеевич

Мать: Ирина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Гавриловна

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Артамон Гаврилович

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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