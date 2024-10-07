Гавриил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Трофим Ерофеевич
Мать: Ирина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Гавриловна
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Артамон Гаврилович
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно