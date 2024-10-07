Ирина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Афанасьевна

Ирина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Павел Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гавриил Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Абрам Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич

Смерть
Неизвестно

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