Ирина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Павел Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гавриил Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Абрам Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иосиф Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Ерофеевич
Смерть
Неизвестно