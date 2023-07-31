Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матрена Трофимовна
Матрена Трофимовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трофим Ерофеевич
1771 г.р.
Мать
Ирина Афанасьевна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Трофим Ерофеевич
Мать:
Ирина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь