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Матрена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Трофим Ерофеевич

Мать: Ирина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно