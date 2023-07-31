Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Артамон Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Трофимович
Смерть
Неизвестно