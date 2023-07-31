Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Артамон Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Трофимович

Смерть
Неизвестно