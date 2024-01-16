Панковых (Паньков) Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Панковых (паньков) Гаврило
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Панковых (паньков) Афанасий Павлов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
С 1658 по 1668
Сын: Панковых (паньков) Омелька (Емельян) Павлович
Мать ребёнка: ?
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1668 по 1678
Сын: Панковых (паньков) Яков Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Семён Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Евдоким Павлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно