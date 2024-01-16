Панковых (Паньков) Павел Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панковых (Паньков) Павел Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Панковых (паньков) Гаврило

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Панковых (паньков) Афанасий Павлов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
С 1658 по 1668

Сын: Панковых (паньков) Омелька (Емельян) Павлович

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1668 по 1678

Сын: Панковых (паньков) Яков Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панковых (паньков) Семён Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панковых (паньков) Евдоким Павлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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