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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Панковых (паньков) Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
С 1658 по 1668

Сын: Панковых (паньков) Омелька (Емельян) Павлович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1668 по 1678

Сын: Панковых (паньков) Яков Павлович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панковых (паньков) Семён Павлович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панковых (паньков) Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

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