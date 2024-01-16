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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Панковых (паньков) Афанасий Павлов
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1658 по 1668
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1668 по 1678
Сын: Панковых (паньков) Яков Павлович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Семён Павлович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Евдоким Павлович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Павел Гаврилович