Панковых (Паньков) Афанасий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Панковых (паньков) Павел Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1671
Сын: Панковых (паньков) Родион Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1673
Сын: Панковых (паньков) Потап Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1674
Сын: Панковых (паньков) Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно