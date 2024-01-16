Панковых (Паньков) Афанасий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панковых (Паньков) Афанасий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1671

Сын: Панковых (паньков) Родион Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Панковых (паньков) Потап Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Панковых (паньков) Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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