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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1616
Сын: Панковых (паньков) Фока Гаврилович ?
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Панковых (паньков) Самыло Гаврилович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило
д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Панковых (паньков) Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1621
Сын: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило