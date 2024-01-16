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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1616

Сын: Панковых (паньков) Фока Гаврилович ?

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Панковых (паньков) Самыло Гаврилович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило

д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Панковых (паньков) Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1621

Сын: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Гаврило

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