Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

21.03.1868

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ершов Дементий Михайлович

Мать: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Кудоярова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Кудоярова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович

Рождение ребёнка
02.03.1842

Сын: Кудояров Тихон Иванович

Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович

Смерть
21.03.1868
Похороны
23.03.1868

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