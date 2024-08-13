Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти21.03.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Кудоярова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Кудоярова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович
Рождение ребёнка
02.03.1842
Отец ребёнка: Кудояров Иван Кононович
Смерть
21.03.1868
Похороны
23.03.1868