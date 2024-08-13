Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ершов Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ершов Дмитрий Дементьевич
Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович