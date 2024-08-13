Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Загорский Логгин Герасимович

Мать: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ершов Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ершов Максим Дементьевич

Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ершов Никита Дементьевич

Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ершов Дмитрий Дементьевич

Отец ребёнка: Ершов Дементий Михайлович

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