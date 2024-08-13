Ершов Дементий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ершов Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ершов Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Смерть
1812