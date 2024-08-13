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Ершов Дементий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ершов Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ершов Максим Дементьевич

Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ершов Никита Дементьевич

Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ершов Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Смерть
1812

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