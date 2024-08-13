Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Таравков Алексей Тарасович
Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Таравков Кузьма Тарасович
Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
02.01.1863
Сын: Таравков Филипп Тарасович
Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
23.05.1866
Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович