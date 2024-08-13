Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кудояров Иван Кононович

Мать: Кудоярова (Ершова) Анна Дементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854

Сын: Таравков Алексей Тарасович

Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Таравков Кузьма Тарасович

Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович

Рождение ребёнка
02.01.1863

Сын: Таравков Филипп Тарасович

Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович

Рождение ребёнка
23.05.1866

Сын: Таравков Устин Тарасович

Отец ребёнка: Таравков Тарас Ефимович

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