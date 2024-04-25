Трегубова Ольга Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Крыгина Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Трегубов Никита Иванович
Медвенка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Трегубов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Трегубов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Скачкова Прасковья (Паня) Никитична
Отец ребёнка: Трегубов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трегубова Степанида (Соня) Никитична
Отец ребёнка: Трегубов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно